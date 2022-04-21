Махачкала, , 13:01 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело об участии в деятельности религиозной экстремистской организации. Его фигурантом стал 35-летний житель республики, которые в период с 2016 по 2017 год занимался изучением экстремистских материалов на собраниях международного религиозного объединения «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 21 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено по материалам региональных управлений ФСБ и МВД подозреваемый принимал участие в собраниях по изучению идеологических источников указанной экстремистской организации. По данному факту идет следствие.

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Ранее, в марте 2022 года, сообщалось о возбуждении в Дагестане уголовного дела в отношении троих участников международного религиозного объединения «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они также принимали участие в собраниях по изучению идеологических источников указанной экстремистской организации.

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