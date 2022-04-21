Абакан, 21 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Хакасии не будет весенней охоты, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Сергей Ворошилов. Охота с гончими

Весеннюю охоту на селезней утки, самцов глухаря, тетерева и вальдшнепа планировали открыть с 1 по 10 мая. Однако в этом году охота отменяется.

«Данная мера вынужденная и обусловлена тем, что действующий особый противопожарный режим на всей территории Хакасии будет продлён», — объяснили в министерстве.

Введение особого противопожарного режима (ОПР) ставит под запрет весеннюю любительскую и спортивную охоту.

Напомним, с начала 2022 года в Хакасии зарегистрировано более 350 степных пожаров и палов растительности, потушено восемь лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре охотники получают разрешения на охоту по интернету.

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