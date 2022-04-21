Сеул, 21 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Президентский комплекс Голубой дом (Чхонвадэ) откроют для посещений 10 мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей переходного комитета избранного президента страны.

Humorahead01 Голубой дом. Сеул

Данное решение принято в соответствии с планом избранного главы государства переместить резиденцию из Голубого дома в комплекс министерства обороны, расположенный в муниципальном округе Сеула Ёсан-гу.

Известно, что 10 мая комплекс откроют в 10:00 по местному времени. Однако с 11 мая объект будет открыт с 07:00 до 19:00.

Между тем с 14 апреля по 22 мая в стране проходит сбор мнений по вопросу дальнейшего использования территории президентского комплекса.

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