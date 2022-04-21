Президентский дворец в Южной Корее откроют для публики 10 мая
Сеул, 21 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Президентский комплекс Голубой дом (Чхонвадэ) откроют для посещений 10 мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей переходного комитета избранного президента страны.
Данное решение принято в соответствии с планом избранного главы государства переместить резиденцию из Голубого дома в комплекс министерства обороны, расположенный в муниципальном округе Сеула Ёсан-гу.
Известно, что 10 мая комплекс откроют в 10:00 по местному времени. Однако с 11 мая объект будет открыт с 07:00 до 19:00.
Между тем с 14 апреля по 22 мая в стране проходит сбор мнений по вопросу дальнейшего использования территории президентского комплекса.
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