Тверь, 21 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Твери произошёл пожар в здании научно исследовательского института, сообщили 21 апреля в экстренных службах.

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Возгорание произошло в здании одного из НИИ Минобороны России. Общая площадь пожара достигла 1 тыс. квадратных метров. В результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб, 17 пострадали.

Уточняется, что персонал учреждения эвакуирован. Причины ЧП пока не называются.