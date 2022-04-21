Москва, 21 апреля 2022, 12:58 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) России продолжит работу над тем, чтобы список стран, в которых обслуживают карты платежной системы «Мир» постоянно увеличивался. Об этом 21 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения в Госдуме вопроса о её переназначении на пост главы ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Платежные карты «Мир»
Платежные карты «Мир»
Mironline.ru

По словам главы ЦБ, первоочередной задачей является обеспечение доступности безналичных расчётов внутри страны. Однако работа ведётся и над тем, чтобы улучшить возможности граждан в части использования банковских карт платежной системы «Мир» за границей.

«На международные расчеты мы тоже стали сразу работать, прежде всего по тем странам, куда чаще всего едут наши люди – 10 стран уже подключены, возможно не все банки, но мы работаем над тем, чтобы сеть банков (которые обслуживают карты платёжной системы «Мир» — прим. ИА REGNUM) расширялась. Мы будем дальше работать над расширением использования карты «Мир». Но некоторые страны насторожено пока относятся к сотрудничеству в силу геополитической ситуации. Но мы будем принимать все силы, чтобы наши граждане могли свободно расплачиваться за рубежом», — сказала Набиуллина.

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