Москва, 21 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) России продолжит работу над тем, чтобы список стран, в которых обслуживают карты платежной системы «Мир» постоянно увеличивался. Об этом 21 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения в Госдуме вопроса о её переназначении на пост главы ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mironline.ru Платежные карты «Мир»

По словам главы ЦБ, первоочередной задачей является обеспечение доступности безналичных расчётов внутри страны. Однако работа ведётся и над тем, чтобы улучшить возможности граждан в части использования банковских карт платежной системы «Мир» за границей.

«На международные расчеты мы тоже стали сразу работать, прежде всего по тем странам, куда чаще всего едут наши люди – 10 стран уже подключены, возможно не все банки, но мы работаем над тем, чтобы сеть банков (которые обслуживают карты платёжной системы «Мир» — прим. ИА REGNUM) расширялась. Мы будем дальше работать над расширением использования карты «Мир». Но некоторые страны насторожено пока относятся к сотрудничеству в силу геополитической ситуации. Но мы будем принимать все силы, чтобы наши граждане могли свободно расплачиваться за рубежом», — сказала Набиуллина.