21 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Полезной нагрузки МБР «Сармат» хватит, чтобы снести с лица Земли страну размером с Францию или американский штат Техас.

Владимир Васильев, , 13:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин 20 апреля 2022 года поздравил с первым пуском всех, кто принимал участие в разработке и производстве нового стратегического ракетного комплекса «Сармат». Владимир Путин отметил:

«Сармат» Министерство обороны Российской Федерации

«Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и ещё долго не будет».

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» состоялся в 15 часов 12 минут московского времени 20 апреля 2022 года на Государственном испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области из шахтной пусковой установки. Минобороны РФ сообщило, что задачи пуска выполнены в полном объёме: «Подтверждены расчётные характеристики на всех этапах её полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка».

Перспективный ракетный комплекс РС-28 «Сармат» должен заменить в Ракетных войсках стратегического назначения легендарный советский комплекс Р-36М «Воевода» (SS-18 Satan — по классификации НАТО). В настоящее время в Ужурском ракетном соединении РВСН в Красноярском крае уже идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.

Проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерство обороны Российской Федерации

Очень важным является то, что перспективная российская МБР создана исключительно на отечественной элементной базе в результате кооперации нашей промышленности. Использовались только российские узлы, компоненты и детали, что упрощает серийный выпуск МБР и оснащение ими РВСН.

Таким образом, вопрос совершенствования стратегических наступательных вооружений России не может быть заторможен кампанией жёсткого санкционного давления на нашу страну со стороны коллективного Запада.

Следует заметить, что наземная компонента нашей ядерной триады в лице РВСН в 2024 году должна быть полностью модернизирована, доля современного вооружения должна достичь 100%.

На сегодняшний день с точки зрения уровня совершенства стратегических ядерных сил Российская Федерация находится на первом месте в мире. По словам министра обороны РФ Сергей Шойгу, на конец декабря 2021 года «уровень современности в ядерной триаде доведён до самого высокого показателя за всю историю её существования – до 89,1%».

Однако не всегда было так. В 2000 году уровень современных вооружений по силам ядерного сдерживания России упал до 35%. Таким образом, за двадцать с небольшим лет военно-политическим руководством нашей страны была проделана гигантская работа.

Вернёмся к РС-28 «Сармат». В чём же уникальность данного ракетного комплекса?

Пуск ракеты «Сармат» Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерство обороны Российской Федерации

Самый главный показатель – это дальность полёта, она составляет 18 тысяч километров. Такая дальность позволяет наносить удар по континентальной части США как через Северный, так и Южный полюс. При заходе на цели через Южный полюс МБР обходит позиционные районы противоракетной обороны США, развёрнутые полукругом на север. Даже при их возможностях эмиссии доллара Соединённым Штатам не по силам создать круговую противоракетную оборону по своей территории.

Стартовая масса МБР «Сармат» составляет 208,1 тонны. Масса полезной нагрузки равна 10 тоннам. Ракета может нести до 15 боевых термоядерных блоков индивидуального наведения мощностью по 750 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Российские эксперты в восторге от боевого потенциала ракеты. Полезной нагрузки МБР «Сармат» хватит, чтобы снести с лица Земли страну размером с Францию или американский штат Техас. Кроме того, данная МБР может оснащаться и гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками «Авангард». По открытым данным, их может быть до трёх штук. «Сармат» — это самая современная и мощная ракета в мире с наибольшей дальностью поражения, ей нет равных и ещё долго не будет.

Надо признать, что первое испытание МБР «Сармат» прошло как нельзя вовремя. Идёт российская специальная военная операция на Украине. США и их сателлиты оказывают киевскому нацистскому режиму политическую, дипломатическую и экономическую помощь, осуществляют поставку боеприпасов и вооружения, в том числе и тяжёлого, в режиме реального времени передают ВСУ разведывательную информацию.

Единственное, что удерживает коллективный Запад от прямого участия своими вооружёнными силами в конфликте на украинской территории — это российское ядерное оружие, поддержание Россией стратегического ядерного паритета с США.

Как верно отметил в своём поздравлении в связи с испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» президент России Владимир Путин:

«Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооружённых сил, надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране».

Таким образом, именно благодаря фактору эффективного ядерного сдерживания Вооружённые силы РФ смогут постепенно выполнить не только задачи специальной военной операции на Украине, но и ответить на другие вызовы национальной безопасности по периметру границ России.