Москва, , 12:57 — REGNUM В Московской области оформлено свыше 215 тысяч «Пушкинских карт» с момента запуска программы. Это является одним из лучших показателей в России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры региона.

Пушкинская карта разработана при поддержке Почта-банка Василий Иванов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в Подмосковье при помощи «Пушкинских карт» молодые люди купили 18,8 тысячи билетов, из которых 14,3 тысячи – в театры и почти 2 тысячи – в музеи.

В программе участвуют 144 учреждения культуры Подмосковья: 54 культурно-досуговых центра, 20 театров, 23 музея, пять концертных организаций, три библиотеки, 39 кинотеатров. В 2022 году к программе планируется подключить еще 50 учреждений культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Пушкинская карта» охватила уже более пяти тысяч музеев, театров и других учреждений культуры в России.

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