Ярославль, , 13:12 — REGNUM Убыток АО «Ярославское АТП» за 2021 год составил 57 миллионов 400 тысяч рублей. Об этом в рамках отчёта на заседании комитета Яроблдумы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог рассказал генеральный директор общества Вячеслав Ким.

Ярославские АТП Yarnews.net

Всего в 2021 году «Ярославское АТП» обслуживало 119 маршрутов, из которых 70 межмуниципальные и ещё 49 муниципальные. В Борисоглебском, Пошехонском, Брейтовском и Некоузском районе перевозки осуществляются на безальтернативной основе. В Гаврилов-Ямском районе общество обслуживает 91 процент муниципальных перевозок, а в Мышкинском — 80 процентов.

«На конец отчётного периода на предприятии имеется 256 транспортных средств. Средний возраст автобуса 8 лет. Средний процент износа техники составляет 90 процентов. 149 автобусов из них имеют 100-процентный износ», — рассказал Вячеслав Ким.

За год пробег автобусов с пассажирами составил 15 миллионов 365 тысяч километров, план выполнен на 91,4 процента. Всего было перевезено 10 миллионов 798 тысяч человек. Здесь процент выполнения плана составил 73,5 процента.

«Причина невыполнения транспортной работы в полном объёме связана, в первую очередь, со старым подвижным составом, неукомплектованностью водителями. Для примера, на сегодняшний день численность водителей составляет 87 процентов от штатной. Постоянно не хватает порядка 60 сотрудников», — уточнил генеральный директор общества.

Помимо проблемы с выполнением плана есть и другая — «Ярославское АТП» работает в убыток.

«Чистый убыток общества составил 57,4 миллиона рублей. За 2020 год он составлял 82,8 миллионов. Отрицательный финансовый результат был получен в связи с такими причинами, как недофинансирование государственных и муниципальных контрактов, невыполнение в полном объёме транспортной работы, невосстановление пассажиропотока в полном объёме, по сравнению с 2019 годом, допандемийным», — пояснил суть проблемы Вячеслав Ким.

Сейчас для решения проблемы в обществе составлен и утверждён план финансового оздоровления на 2022–2024 годы. В соответствии с планом финансировать погашение просроченной кредиторской задолженности будет областной бюджет. Помимо этого собираются обновить подвижной состав и заключить госконтракты на условиях безубыточности.