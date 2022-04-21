Ярославль, 21 апреля 2022, 13:12 — REGNUM Убыток АО «Ярославское АТП» за 2021 год составил 57 миллионов 400 тысяч рублей. Об этом в рамках отчёта на заседании комитета Яроблдумы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог рассказал генеральный директор общества Вячеслав Ким.
Всего в 2021 году «Ярославское АТП» обслуживало 119 маршрутов, из которых 70 межмуниципальные и ещё 49 муниципальные. В Борисоглебском, Пошехонском, Брейтовском и Некоузском районе перевозки осуществляются на безальтернативной основе. В Гаврилов-Ямском районе общество обслуживает 91 процент муниципальных перевозок, а в Мышкинском — 80 процентов.
За год пробег автобусов с пассажирами составил 15 миллионов 365 тысяч километров, план выполнен на 91,4 процента. Всего было перевезено 10 миллионов 798 тысяч человек. Здесь процент выполнения плана составил 73,5 процента.
Помимо проблемы с выполнением плана есть и другая — «Ярославское АТП» работает в убыток.
Сейчас для решения проблемы в обществе составлен и утверждён план финансового оздоровления на 2022–2024 годы. В соответствии с планом финансировать погашение просроченной кредиторской задолженности будет областной бюджет. Помимо этого собираются обновить подвижной состав и заключить госконтракты на условиях безубыточности.