Ростов-на-Дону, 21 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Ростовской области в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию три школы и 19 детских садов. Однако строительство дошкольных учреждений осталось нерешённой проблемой 2021 года. Об этом в ходе ежегодного отчёта перед депутатами донского парламента сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детский сад

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов уточнил у губернатора, входят ли недостроенные в 2021 году детские сады в список дошкольных учреждений, запланированных к вводу в эксплуатацию на 2022 год, однако чёткого ответа не получил. Строительство детских садов глава региона назвал нерешённой проблемой 2021 года.

«Во-первых, мы должны найти все возможности для того, чтобы использовать наши ресурсы, чтобы достроить [детские сады]. Во-вторых, [указанные в отчёте] это плановые значения, которые были на 2022 год. Поэтому здесь большая серьёзная работа, которая делается только пошагово. И это проблема, которая не была решена в 2021 году, совершенно очевидно», — ответил губернатор.

По словам главы региона, сказались самые разные факторы оказали влияние на ситуацию с детскими садами. Однако реакция на ситуацию впредь будет незамедлительной.

ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году в Ростовской области оказались сорваны сроки строительства 20 дошкольных учреждений. Речь идёт об объектах, расположенных в Егорлыкском, Аксайском, Волгодонском, Неклиновском, Октябрьском, Советском, Чертковском, Шолоховском районах, а также в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Таганроге. Завершение строительства дошкольных учреждений перенесено на 2022 год.