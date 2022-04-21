Москва, , 12:54 — REGNUM В 2022 году российскую национальную театральную премию «Золотая маска» за работу режиссёра в опере не была присуждена. Об этом 21 апреля заявили организаторы фестиваля.

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Победитель в категории «Лучшая работа режиссера в опере» немецкий постановщик Клаус Гут, создавший интерпретацию оперы «Саломея» в Большом театре, отказался от премии, а согласно правилам присуждать премию кому-то другому нельзя.

«Глубоким вечером, после 23:00, в день голосования в дирекцию Большого театра пришло письмо от Клауса Гута с отказом от премии в случае её присуждения», — говорится в сообщении организаторов фестиваля в телеграм-канале.

Они добавили, что обсуждение и тайное голосование жюри музыкального театра, где большинство голосов в номинации «Лучшая работа режиссёра в опере» было отдано за Гута, состоялось днём 19 апреля, а письмо от него с отказом от премии в случае её присуждения в дирекцию Большого театра пришло уже поздно вечером. Поэтому постановщик не мог знать о решении жюри, и само жюри в момент обсуждения не знало о письме — оно было отправлено в дирекцию фестиваля уже позднее.

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«По положению о премии и фестивале итоги голосования жюри невозможно изменить, но невозможно и не принимать во внимание решение Клауса Гута. Поэтому премия в номинации «Лучшая работа режиссёра в опере» не была присуждена», — пояснили организаторы.

Напомним, фестиваль и премию «Золотая маска» учредили в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве.