Комрат, Молдавия, 21 апреля 2022, 12:53 — REGNUM Депутаты Народного собрания автономного территориального образования Гагаузия 21 апреля собрались на обсуждение законопроекта, разрешающего носить георгиевскую ленту, вопреки принятому в Молдавии закону. Трансляцию ведёт пресс-служба местного законодательного органа.
Есть предложения изменить действующий закон. Также предлагается провести по этому вопросу референдум. Депутат Сергей Чимпоеш, предложивший принять законопроект, отметил, что запрет георгиевской ленты вносит раскол в обществе. Его поддержали другие депутаты.
«Это плевок в светлую память Великой отечественной войны. Там наши деды погибали. Мы со школ, с малых лет, нас учили, что георгиевская ленточка, советские фильмы, учат нас только доброму», — сказал ранее депутат Леонид Киося.
Напомним, 20 апреля в Молдавии начал действовать закон о запрете публичной демонстрации символов Z и V, а также георгиевской ленты. Запрещено всё, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Закон был критически воспринят в обществе. Жители стали выходить на акции протеста.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД Молдавии вызовет посла РФ после критики Захаровой в адрес Санду