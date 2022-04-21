Комрат, Молдавия, 21 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания автономного территориального образования Гагаузия 21 апреля собрались на обсуждение законопроекта, разрешающего носить георгиевскую ленту, вопреки принятому в Молдавии закону. Трансляцию ведёт пресс-служба местного законодательного органа.

Георгиевская лента

Есть предложения изменить действующий закон. Также предлагается провести по этому вопросу референдум. Депутат Сергей Чимпоеш, предложивший принять законопроект, отметил, что запрет георгиевской ленты вносит раскол в обществе. Его поддержали другие депутаты.

«Это плевок в светлую память Великой отечественной войны. Там наши деды погибали. Мы со школ, с малых лет, нас учили, что георгиевская ленточка, советские фильмы, учат нас только доброму», — сказал ранее депутат Леонид Киося.

Напомним, 20 апреля в Молдавии начал действовать закон о запрете публичной демонстрации символов Z и V, а также георгиевской ленты. Запрещено всё, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Закон был критически воспринят в обществе. Жители стали выходить на акции протеста.