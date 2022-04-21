Мазари-Шариф, Афганистан, 21 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. При взрыве в мечети в городе Мазари-Шариф, который находится на севере Афганистана, погибло не менее четырех человек и еще шестеро получили ранения. Об этом 21 апреля сообщает телеканал ТOLOnews со ссылкой на представителей службы здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«По меньшей мере четыре человека погибли и шесть получили ранения в результате взрыва в мечети в северном городе Мазари-Шариф», — говорится в сообщении телеканала в соцсети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Дом свободы слова» заявил, что за восемь месяцев своего правления в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали, пытали и угрожали более 80 журналистам и работникам СМИ и подчеркивает необходимость прекращения насилия в отношении афганских журналистов.