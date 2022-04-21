Бейрут, 21 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Отряды ливанского движения «Хезболла» готовятся к военному противостоянию с Израилем. Об этом 21 апреля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на израильские источники.

Sdusyria.org Хезболла

По их данным, за последние месяцы группировка стянула в район израильской границы дополнительные вооружённые отряды, имеющие опыт военных действий в Сирии.

Отмечается, что «Хезболла» также разместила вблизи израильской границы дополнительные пусковые установки реактивных снарядов.

Местные СМИ сообщают, что приготовления «Хезболлы» связаны с обострением ситуации в Иерусалиме и на палестинских территориях. Ранее вице-секретарь движения Наим Кассем заявил о готовности поддержать палестинцев в случае начала войны с Израилем.