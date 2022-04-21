Тюмень, , 12:47 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 339 вылеченных ковидных пациентов, и 28 госпитализированных с COVID-19. Об этом 21 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 21 апреля коронавирус выявили у 131 тюменца. Это на шесть человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 апреля коронавирус выявили у 189 717 человек, выздоровели 183 369 пациентов, скончались 4286 (на двух человек больше, чем днём ранее).

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