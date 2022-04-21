Тольятти, Самарская область, 21 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Работодатели в Тольятти готовы трудоустроить на общественные работы порядка одной тысячи человек. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Служба уборки города работает в масках

Сообщается, что на дополнительную поддержку занятости жителей региона в текущем году из федерального бюджета было выделено 700 млн рублей. Эти средства намерены направить на организацию временных рабочих мест для жителей, которые работают в режиме неполной занятости, находящиеся под риском сокращения или простоя. Трудоустраивать таких сотрудников намерены путем организации общественных работ в организациях и на предприятиях, испытывающих потребность в дополнительном персонале.

Отмечается, что работодатель выплачивает такому сотруднику заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда (13 890 рублей).

«Мы предметно проработали вопрос с предприятиями и организациями Тольятти, изучили их потребность в дополнительной рабочей силе и сформировали перечень на предстоящий месяц. Он включает в себя 991 вакансию – именно столько тольяттинцев наши предприятия готовы принять на общественные работы в мае этого года», — приводит пресс-служба слова главы города Николая Ренца.

Ренц поблагодарил организации, которые выразили готовность поддержать тольяттинцев в непростой период.