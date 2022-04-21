Дагестанские Огни, Дагестан, 21 апреля 2022, 12:47 — REGNUM В Дагестане произошел конфликт со стрельбой, в результате которого получили травмы несколько человек, госпитализирован раненый 29-летний мужчина. Перестрелка произошла на улице Чкалова в городе Дагестанские Огни днем 20 апреля. Подозреваемые в участии в стрельбе задержаны, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Для выяснения обстоятельств случившегося участники конфликта доставлены в полицию. У них изъяты травматический пистолет типа ТТ и гладкоствольное ружьё «Сайга». Позже в Следственном комитете по данному факту возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего стрелявшего. Его обвиняют в покушении на убийство человека. Решается вопрос об аресте подозреваемого.