Дагестанские Огни, Дагестан, , 12:47 — REGNUM В Дагестане произошел конфликт со стрельбой, в результате которого получили травмы несколько человек, госпитализирован раненый 29-летний мужчина. Перестрелка произошла на улице Чкалова в городе Дагестанские Огни днем 20 апреля. Подозреваемые в участии в стрельбе задержаны, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Изъятое оружие Пресс-служба МВД Дагестана

«Вчера, примерно в 16:10, в Дагестанских Огнях в результате ранее сложившихся неприязненных отношений между пятью жителями республики произошла драка со стрельбой. В результате в городскую больницу с огнестрельным ранением левой половины груди госпитализирован 29-летний житель Дахадаевского района. Другие участники инцидента также были доставлены в медучреждение с различными ранениями и после оказания медпомощи отпущены», — говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств случившегося участники конфликта доставлены в полицию. У них изъяты травматический пистолет типа ТТ и гладкоствольное ружьё «Сайга». Позже в Следственном комитете по данному факту возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего стрелявшего. Его обвиняют в покушении на убийство человека. Решается вопрос об аресте подозреваемого.