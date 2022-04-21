Кызыл, 21 апреля 2022, 12:47 — REGNUM В столице Тувы Кызыле вместо ночного клуба открыли детский игровой зал. Заведение уже открыто и готово принимать посетителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Детский игровой зал на месте бывшего ночного клуба, Кызыл
Детский игровой зал на месте бывшего ночного клуба, Кызыл
Администрация Кызыла

Как отмечается, ночной клуб проработал здесь несколько лет. И всё это время жители расположенных поблизости домов протестовали против такого соседства, засыпая мэрию жалобами на большое количество пьяных.

«После систематических проверок и возбуждения административных протоколов по ст.3.10 КоАП РТ и обращения во все надзорные органы удалось пресечь деятельность ночного клуба», — отметили в мэрии.

В итоге стороны пришли к компромиссному решению. Вместо скандального заведения оборудован детский игровой зал. Добавим, что в настоящее время власти города продолжают борьбу с ещё одним ночным заведением на улице Оюна Курседи.