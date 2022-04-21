Кызыл, 21 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле вместо ночного клуба открыли детский игровой зал. Заведение уже открыто и готово принимать посетителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Администрация Кызыла Детский игровой зал на месте бывшего ночного клуба, Кызыл

Как отмечается, ночной клуб проработал здесь несколько лет. И всё это время жители расположенных поблизости домов протестовали против такого соседства, засыпая мэрию жалобами на большое количество пьяных.

«После систематических проверок и возбуждения административных протоколов по ст.3.10 КоАП РТ и обращения во все надзорные органы удалось пресечь деятельность ночного клуба», — отметили в мэрии.

В итоге стороны пришли к компромиссному решению. Вместо скандального заведения оборудован детский игровой зал. Добавим, что в настоящее время власти города продолжают борьбу с ещё одним ночным заведением на улице Оюна Курседи.