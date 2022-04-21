Кострома, 21 апреля 2022, 14:10 — REGNUM Депутаты Костромской областной думы отказались принимать инициативу Владимира Михайлова, предложившего сделать 4 января Днём детей, ставших жертвами сексуального насилия. Такое решение большинством голосов они приняли на заседании думы 21 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Момент похищения Вероники Николаевой
Момент похищения Вероники Николаевой
Фрагмент видео с камер видеонаблюдения

Дата выбрана неслучайно — 4 января 2022 года двое костромичей похитили пятилетнего ребёнка — Веронику Николаеву. Впоследствии они изнасиловали и убили девочку, нанеся её множество ножевых ранений.

Глава регионального отделения «Справедливой России – За правду» Александр Плюснин отметил, что вспоминать о трагических случаях можно 1 июня – в День защиты детей.

«Ничто не мешает собирать круглые столы, и обсуждать эти проблемы 1 июня – в День защиты детей наряду с организуемыми праздничными событиями. От себя хочу отметить, что главная проблема заключается в том, что система образования не занимается воспитанием детей. Она должна взять на себя «пальму первенства» в этом вопросе, поскольку большинство родителей заняты добычей средств для проживания, и у них остаётся мало времени на чад»

Председатель комитета думы по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту Вячеслав Головников назвал инициативу бесполезной, и упрекнул Михайлова в пиаре на трагической теме. К его мнению присоединился депутат Госдумы от костромской области Алексей Ситников.

«Принятие закона о памятной дате никоим образом не убережёт детей от педофилов. Считаю, что привлекать к себе внимание таким образом аморально, не по христиански, кощунственно…», — сказал Головников.
«Паразитировать на этой теме – верх цинизма», — добавил Ситников.

В ответ Владимир Михайлов обвинил депутатов в бездействии и отметил, что принимающихся государством мер по защите детей от насилия недостаточно.

«Я отец четверых детей! Эта девочка мучилась из-за таких дядь, как вы, которые ничего не хотят делать. Я направил обращение в прокуратуру, пусть она даст оценку деятельности», — парировал Михайлов.

Депутат Дмитрий Грибков опроверг информацию о бездействии депутатов. Он заметил, что через неделю после трагедии с Вероникой Николаевой депутаты собрались на экстренное заседание и обратились в адрес Госдумы с просьбой введения пожизненного срока за впервые совершённые половые преступления против детей. Через неделю изменения в федеральные законодательство были внесены. Также Совет думы принял решение создать рабочую группу, которая займётся формированием предложений о корректировке законодательства с целью защиты детей. Ряд из них уже подготовлены и направлены на изучение и получение заключения в Совет законодателей.

Напомним, похитителями Николаевой стали: 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию, и его 24-летний подельник Вадим Беляков, который также ранее был судим за кражу денег. Сейчас они находится в Костроме и ждут суда.

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