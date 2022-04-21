Кострома, 21 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Депутаты Костромской областной думы отказались принимать инициативу Владимира Михайлова, предложившего сделать 4 января Днём детей, ставших жертвами сексуального насилия. Такое решение большинством голосов они приняли на заседании думы 21 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент видео с камер видеонаблюдения Момент похищения Вероники Николаевой

Дата выбрана неслучайно — 4 января 2022 года двое костромичей похитили пятилетнего ребёнка — Веронику Николаеву. Впоследствии они изнасиловали и убили девочку, нанеся её множество ножевых ранений.

Глава регионального отделения «Справедливой России – За правду» Александр Плюснин отметил, что вспоминать о трагических случаях можно 1 июня – в День защиты детей.

«Ничто не мешает собирать круглые столы, и обсуждать эти проблемы 1 июня – в День защиты детей наряду с организуемыми праздничными событиями. От себя хочу отметить, что главная проблема заключается в том, что система образования не занимается воспитанием детей. Она должна взять на себя «пальму первенства» в этом вопросе, поскольку большинство родителей заняты добычей средств для проживания, и у них остаётся мало времени на чад».

Председатель комитета думы по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту Вячеслав Головников назвал инициативу бесполезной, и упрекнул Михайлова в пиаре на трагической теме. К его мнению присоединился депутат Госдумы от костромской области Алексей Ситников.

«Принятие закона о памятной дате никоим образом не убережёт детей от педофилов. Считаю, что привлекать к себе внимание таким образом аморально, не по христиански, кощунственно…», — сказал Головников.

«Паразитировать на этой теме – верх цинизма», — добавил Ситников.

В ответ Владимир Михайлов обвинил депутатов в бездействии и отметил, что принимающихся государством мер по защите детей от насилия недостаточно.

«Я отец четверых детей! Эта девочка мучилась из-за таких дядь, как вы, которые ничего не хотят делать. Я направил обращение в прокуратуру, пусть она даст оценку деятельности», — парировал Михайлов.

Депутат Дмитрий Грибков опроверг информацию о бездействии депутатов. Он заметил, что через неделю после трагедии с Вероникой Николаевой депутаты собрались на экстренное заседание и обратились в адрес Госдумы с просьбой введения пожизненного срока за впервые совершённые половые преступления против детей. Через неделю изменения в федеральные законодательство были внесены. Также Совет думы принял решение создать рабочую группу, которая займётся формированием предложений о корректировке законодательства с целью защиты детей. Ряд из них уже подготовлены и направлены на изучение и получение заключения в Совет законодателей.

Напомним, похитителями Николаевой стали: 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков также был судим за кражу денег. Сейчас они находится в Костроме и ждут суда.