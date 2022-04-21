В Костромской области отказались устанавливать День жертв педофилов
Кострома, 21 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Депутаты Костромской областной думы отказались принимать инициативу Владимира Михайлова, предложившего сделать 4 января Днём детей, ставших жертвами сексуального насилия. Такое решение большинством голосов они приняли на заседании думы 21 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Дата выбрана неслучайно — 4 января 2022 года двое костромичей похитили пятилетнего ребёнка — Веронику Николаеву. Впоследствии они изнасиловали и убили девочку, нанеся её множество ножевых ранений.
Глава регионального отделения «Справедливой России – За правду» Александр Плюснин отметил, что вспоминать о трагических случаях можно 1 июня – в День защиты детей.
Председатель комитета думы по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту Вячеслав Головников назвал инициативу бесполезной, и упрекнул Михайлова в пиаре на трагической теме. К его мнению присоединился депутат Госдумы от костромской области Алексей Ситников.
В ответ Владимир Михайлов обвинил депутатов в бездействии и отметил, что принимающихся государством мер по защите детей от насилия недостаточно.
Депутат Дмитрий Грибков опроверг информацию о бездействии депутатов. Он заметил, что через неделю после трагедии с Вероникой Николаевой депутаты собрались на экстренное заседание и обратились в адрес Госдумы с просьбой введения пожизненного срока за впервые совершённые половые преступления против детей. Через неделю изменения в федеральные законодательство были внесены. Также Совет думы принял решение создать рабочую группу, которая займётся формированием предложений о корректировке законодательства с целью защиты детей. Ряд из них уже подготовлены и направлены на изучение и получение заключения в Совет законодателей.
Напомним, похитителями Николаевой стали: 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков также был судим за кражу денег. Сейчас они находится в Костроме и ждут суда.