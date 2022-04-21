Джакарта, 21 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди посетила Лондон, где встретилась с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом индонезийский дипломат написала в своем аккаунте в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Ретно Марсуди поприветствовала новую дорожную карту Индонезии и Великобритании для более тесного и конкретного сотрудничества в будущем.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Украины и предстоящий саммит стран G20.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии встретилась с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом в Париже.

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