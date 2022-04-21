Москва, , 12:44 — REGNUM По итогам 2022 года экспорт российского угля может снизиться на 5,1-6,3% по сравнению с уровнем 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал информацию о том, что объем экспорта угля из РФ с начала 2022 года упал почти на 9%.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Снижение объемов экспорта российского угля – следствие санкционной политики США и ЕС. Эмбарго на покупку угля из России было введено в рамках пятого пакета санкций ЕС – оно станет обязательным для стран – членов Евросоюза с середины августа 2022 года, – сказал Понкратов. – Последние два десятилетия основным драйвером роста угледобычи в России был экспорт. Например, по итогам 2021 года доля экспорта в общем объеме поставок угольной продукции достигла 60,3%».

Таким образом, как полагает Понкратов, из-за обещанного отказа ЕС от российских энергоносителей, объемы экспорта угля из РФ в среднесрочной перспективе зависят от спроса в основных государствах (в первую очередь странах Азии), являющихся нетто-импортерами угля, а также от возможностей логистики.

«Темп падения экспорта замедлится начиная с июня 2022 года, – считает Понкратов. — Как из-за постепенной перестройки логистики поставок, так и из-за осознания странами ЕС того, что запасы газа и угля в хранилищах в ЕС сейчас находятся на минимальном за всю новейшую историю уровне. И без поставок из России их невозможно заполнить до уровня, необходимого для того, чтобы без социальных потрясений пройти зимний сезон 2022/2023 годов».

Это, по мнению Понкратова, позволит европейским политикам жестче отстаивать интересы государств и национальных экономик в дискуссии с функционерами Еврокомиссии.

«По итогам текущего года мы можем увидеть снижение экспорта российского угля на 5,1-6,3% по сравнению с уровнем 2021 года. Но куда более тревожно выглядит перспектива 2023 года с учетом того, что ЕС в совокупности с Великобританией и Норвегией потребляли 26% российского экспорта энергетического угля и около 11% коксующегося угля», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что большинству европейских импортеров российского угля будет крайне сложно отказаться от поставок этого топлива.

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