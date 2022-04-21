Калуга, 21 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки было госпитализировано 34 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 58 человек. Днём ранее, 20 апреля, в регионе было зарегистрировано 47 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 681 человека, 99 003 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 1 451 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.