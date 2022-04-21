Омск, 21 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Жителей Омска предупредили о непогоде.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, ссылаясь на данные синоптиков, ночью и днём 22 апреля в Омской области местами ожидаются неблагоприятные погодные условия. Выпадет снег и мокрый снег. В отдельных районах прогнозируются порывы ветра 15-19 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода также ожидается в Красноярске.

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