Триполи, 21 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Избранный парламентом Ливии премьер-министр страны Фатхи Башага обратился к командующему ливийской национальной армией с предложением взять штурмом Триполи. Об этом 21 апреля сообщает Fawasel.

Magharebia Гражданская война в Ливии

По данным журналистов, Баша и командующей армией Халифа Хафтар обсудили возможность силового решения ливийского политического кризиса.

Предполагается, что части армии должны будут выбить из Триполи сторонников альтернативного правительства Ливии, возглавляемого Абдель-Хамидом Дабайбой.

Ранее Дабайба отказался признавать роспуск своего правительства и отклонил предложение о мирной передаче власти. Дабайба опирается на отряды исламистов, которые удерживают под контролем Триполи и ряд городов на западе страны.