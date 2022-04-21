Таллин, 21 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Закон о запрете использования «враждебной символики» был принят в окончательном, третьем чтении эстонским парламентом. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба высшего законодательного органа Эстонии.

Pixabay.com Эстония

«Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 300 штрафных единиц, то есть 1200 евро, или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом председатель правовой комиссии Марек Юргенсон, слова которого приводит его пресс-служба, указал, что в законе не говорится прямо о таких символах, как георгиевская лента или буква Z, ставшая символом обороны спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

«Разумеется, возможно, что такие символы, как георгиевская лента или буква Z, используются по иной причине. Полиция сможет сама решать, является ли демонстрация этих символов провокацией или нет», — сказал он, добавив, что, по его мнению, «было бы разумно» не использовать эти символы 9 Мая или в другое время.

Кроме того, в законе квалифицируется как уголовное преступление «присоединение к вооруженным силам государства, совершающего акт агрессии, или вооруженному формированию, участвующего в акте агрессии со стороны другого иностранного государства, участие в совершении или подготовке такого акта, а также его сознательную поддержку, в том числе финансовую», за что предусматривается до пяти лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, которые предусматривают лишение гражданства поддерживающих военную спецоперацию России на Украине.