Москва, 21 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Значимость государственных символов для страны огромна: они олицетворяют национальный суверенитет, несут идеологический смысл, сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев. Комментируя слова российского президента Владимира Путина, одобрившего идею поднимать в школах флаг России, а также исполнять национальный гимн, он пояснил:

Флаг России

«Российские государственные символы отражают традиции и нравственные ценности народа, способствуют объединению общества.

Флаг Российской Федерации, ее гимн и герб, позволяют каждому из нас ощутить свою духовную и нравственную идентичность глубоким традициям своего Отечества. Испокон веков солдаты идут в бой с флагом своей страны. Гимн звучит на важнейших государственных мероприятиях, военных парадах, церемониях награждения спортсменов — победителей Олимпийских игр. Герб России размещен на пограничных знаках и в пунктах пропуска через Государственную границу, боевых знаменах воинских частей.

Приобщение к государственной символике формирует общую систему нравственных ориентиров, духовного единства народа. Уважительное и бережное отношение к государственным символам у подрастающего поколения должно закладываться одинаково глубоко и системно в семье и в образовательных учреждениях. Это важный элемент воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.

В «Смене» мы торжественно поднимаем Государственный флаг России в начале каждой смены. Этой традиции посвящена специальная церемония, которая существует со дня основания Центра. Право поднять Государственный флаг Российской Федерации предоставляется флаговой группе Почетного караула «Пост №1». Мы возродили в «Смене» движение «Пост №1» с 1 июня 2017 года. По традиции, его участники на протяжении всей смены несут почетную Вахту памяти у памятника Героям Советского Союза — выпускникам системы профтехобразования».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 апреля, в ходе заседания страна возможностей» российский президент Владимир Путин поддержал идеи петь гимн и поднимать флаг в школах России. Глава государства отметил, необходимо, чтобы это было исполнено достойно.

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