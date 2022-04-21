Ульяновск, , 12:37 — REGNUM В Ульяновской области перед началом весенних полевых работ зарегистрированы кражи сельскохозяйственного оборудования. Это следует из сообщение УМВД по региону.

Уборка зерновых Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В Инзенском районе в полицию обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся сельским хозяйством. Он сообщил о краже деталей зерновой автоматической сушилки, ущерб оценивается в 100 тыс. рублей. Полицейские установили, что неизвестные проникли на территорию зернового тока, взломав запорные устройства, и украли четыре электрических двигателя.

Подозреваемых задержали: по версии следствия, похищенное они погрузили в автомобиль и сдали в ломбарды в Инзенском районе и Мордовии. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Также по данной статье может быть возбуждено уголовное дело в Майнском районе, где в дежурную часть с заявлением о хищении обратился руководитель местного сельскохозяйственного предприятия. В совершении кражи подозревают двух местных жителей, которые, по предварительным данным полиции, украли два сцепа для сеялок и погрузили их в мотоблок, планируя сдать их в пункт приёма металлолома.