Красноярск, 21 апреля 2022, 12:36 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили о сильном ветре.
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, 22 апреля в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с.
23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Томска предупредили об ухудшении погодных условий.
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