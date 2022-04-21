Красноярск, 21 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Жителей Красноярска предупредили о сильном ветре.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, 22 апреля в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с.

23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Томска предупредили об ухудшении погодных условий.

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