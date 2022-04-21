Белгород, , 12:38 — REGNUM В Белгородской области за истекшие сутки выписан с выздоровлением 41 ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в региональном оперативном штабе. В стационарах лечатся 314 человек, под амбулаторным наблюдением 865 жителей.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 129 070 носителей инфекции. Справились с заражением 125 678 человек. В летальной статистике 2213 записей, в том числе смерть одного пациента подтверждена за последние сутки.

Двукратные прививки от COVID-19 сделал 994 831 житель, всего на вакцинацию записались 1 098 007 человек.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали поступили 37 пациентов.