Москва, , 12:36 — REGNUM Дедолларизацию экономики России возможно провести лишь при наличии собственной финансовой инфраструктуры. Об этом 21 апреля заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Причем работа в этом направлении велась ранее и будет продолжена на фоне западных санкций, отметила глава Банка России.

«Говоря о дедолларизации и импортозамещении в финансовом секторе нужно понимать, что для этого необходимо иметь свою критическую финансовую инфраструктуру. Мы над этим работаем и её нужно продолжать развивать», — сказала Набиуллина.

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