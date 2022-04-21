Нур-Султан, , 12:36 — REGNUM В Казахстане нет традиции проводить торжественные школьные линейки в честь Дня Победы. Об этом 21 апреля сообщил журналистам министр образования республики Асхат Аймагамбетов.

Праздничная линейка Алексей Яковлев © ИА REGNUM

«Вопрос не в том, что не стоит проводить. Мы говорим о том, что эти линейки традиционно у нас в масштабах страны не проводились», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что 9 мая является выходным днём, поэтому детей в школах не будет. Перед праздником с учениками проведут классный час, на котором расскажут о вкладе Казахстана в победу над фашизмом.

«В принципе, здесь нельзя сказать, что в этом году произошли концептуальные изменения», — подчеркнул Аймагамбетов.

Ранее минобразования Казахстане направило в школы страны рекомендации не проводить торжественные линейки по случаю Дня Победы. В столице также не будет 9 мая военного парада и салюта. Это объясняется желанием сэкономить.

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