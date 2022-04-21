* Талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 21 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. «Дом свободы слова» заявляет, что за восемь месяцев своего правления в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали, пытали и угрожали более 80 журналистам и работникам СМИ, и подчёркивает необходимость прекращения насилия в отношении афганских журналистов.

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Организация заявила, что последний случай имел место 19 апреля, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и избили Алирезу Шахира, репортёра «Рохе-Фардо ТВ», в западной части Кабула.

Шахир сообщил на своей страничке в соцсети, что во время освещения взрывов на западе Кабула он был задержан и подвергнут избиению боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Дом свободы слова» также привёл в пример задержание Мохеба Джалили, бывшего ведущего Ariana News, и заявил, что на теле представителя СМИ явно видны следы пыток. Джалили сказал, что разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова угрожала ему «смертью» после того, как он рассказал об аресте и избиениях.

В заявлении также говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыто нарушают закон страны о доступе к информации и СМИ, оказывая давление, угрожая, задерживая и пытая журналистов и представителей СМИ.

По данным «Дома свободы слова», по меньшей мере 6400 журналистов и работников СМИ потеряли работу за последние восемь месяцев из-за ограничений в отношении СМИ и продолжающегося насилия в отношении журналистов. Также за этот период было закрыто 230 видео-, аудио- и печатных СМИ по всей стране. По данным организации, талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не призвали к ответственности, и не произошло никаких положительных изменений в их отношении к журналистам и свободе выражения мнений.

«Дом свободы слова» призывает международные средства массовой информации, Миссию Организации Объединённых Наций в Афганистане, Миссию Европейского союза не забывать про афганские СМИ и журналистов, и использовать все возможные средства для оказания давления на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью принудить его уважать одно из основных прав человека и одно из достижений афганского народа», — говорится в заявлении организации.

Ранее Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) выразила обеспокоенность продолжающимися произвольными задержаниями журналистов и работников СМИ талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и призвала движение прекратить «запугивание СМИ».

UNAMA добавила, что нет никаких признаков сокращения числа произвольных задержаний журналистов и работников СМИ в Афганистане. По данным ООН, во многих случаях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволяли задержанным вступать в какие-либо контакты за пределами центров содержания под стражей.