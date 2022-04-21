Оренбург, , 12:34 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 20 апреля, госпитализированы 18 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 17 меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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По состоянию на утро 21 апреля в больницах лечение получают 176 человек с диагнозом COVID. Из них 66 оренбуржцев находятся в тяжелом состоянии. На искусственной вентиляции лёгких пребывают 10 человек, еще 125 – получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 3946 человек. Излечились от болезни 208 176 пациентов. Выявлено 214 294 заражения коронавирусом, в том числе 104 случая – 20 апреля.