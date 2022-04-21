Саратов, , 12:34 — REGNUM В Саратовской области за последние сутки выявили 219 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 35 пациентов, выписали 253 человека. Об этом 21 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии зарегистрировано 247 295 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 239 016 человек.

На стационарном лечении находятся 534 пациента, на амбулаторном — 2055.

От COVID-19 в регионе скончались 5920 человек, из них трое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 12 по 18 апреля не выявили вырусов гриппа.

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