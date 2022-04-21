Тверь, , 12:34 — REGNUM Крупный пожар в Центральном НИИ войск воздушно-космической обороны произошёл 21 апреля в Твери. На месте пожара работают спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области.

Пожар 76.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании в здании на улице Афанасия Никитина поступило в 11:08.

«На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 1, № 2, № 3, № 4, № 72, СПСЧ, дежурная смена СПТ», — уточнили в ГУ МЧС по Тверской области.

В соцсетях появились кадры сильного задымления в районе пожара. По данным Tverigrad. ru со ссылкой на очевидцев, люди выпрыгивали из окон в горящем здании. Пожарные снимали людей со второго этажа.