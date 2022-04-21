Самара, 21 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Число бюджетных мест по направлениям в сфере инженерии и электроники увеличили в вузе Самарской области. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в 2022-2023 учебном году в Самарском Политехе на IT-направления подготовки выделили 422 бюджетных места.

Отмечается, что эти направления очень востребованы в этом вузе.

«Сегодня конкурс на поступление в институт автоматики и информационных технологий очень высок. Кроме того, не так давно в нашем университете открылся дизайн-центр «Современные радиоэлектронные комплексы». Сотрудники нового подразделения совместно с московскими партнерами занимаются исследованиями и разработками микроэлектронных устройств. Я уверен, это направление будет одним из ключевых в программе развития нашего университета на ближайшие 3-5 лет», — приводит пресс-служба слова проректора по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгения Франка.

Отмечается, что всего в вузах России предусмотрено порядка 24,5 тысяч бюджетных мест по направлениям в сфере электроники.