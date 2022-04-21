Сеул, 21 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Первый заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Пак Чжин Гю встретился 20 апреля с государственным секретарем Швеции и министром бизнеса Стиной Биллингер, с которой обсудил пути активизации сотрудничества в целях достижения нулевых выбросов в ключевых секторах промышленности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе заседании комитета по отраслевому сотрудничеству стороны поделились своими основными политическими мерами, которые необходимо предпринять, чтобы достигнуть углеродной нейтральности и обеспечить производство зеленого водорода. Они также обсудили пути активизации сотрудничества в таких областях, как полупроводники, аккумуляторы и цифровые технологии.

Комитет был создан в 2019 году в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по отраслевому сотрудничеству, который был подписан во время визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Швецию в июне того же года.