Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM Столица Замбии – город Лусака – выступает за побратимские связи с Ростовом-на-Дону. Об этом сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Ростов-на-Дону Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время продолжается совместная работа в рамках существующих связей с городами Яньтай (КНР), Севилья (Испания), Чхонджу (Республика Корея). Поступают предложения об установлении новых контактов. Так, Посольство РФ в Республике Замбии предложило рассмотреть возможность установления побратимских отношений между Ростовом и столицей Республики Замбии городом Лусакой. Заинтересованность в развитии контактов проявляет город Цзинань Китайской Народной Республики», — отметил он.

Ранее городской совет Глазго (Великобритания), с которым у Ростова-на-Дону дружественные связи развиваются с 1986 года, направил уведомление о временной приостановке отношений. О снятии с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров Одессы таблички с названиями российских городов заявили ранее власти киевского режима.

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ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2021 года Ростов-на-Дону стал первым городом в России, установившим побратимские связи со столицей Сейшельских островов — городом Виктория.