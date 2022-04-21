Омск, , 12:32 — REGNUM Служба занятости Омской области назвала самые редкие и самые популярные вакансии, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в правительстве региона.

Строители Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вакансии, на которые центры занятости трудоустроили жителей региона с начала 2022 года, проанализировали специалисты по трудоустройству. Среди редких были отмечены такие профессии, как морской агент, артист балета и закройщик резиновых изделий и деталей. Также в ТОП редких вошли следующие вакансии: заливщик компаундами (специалист, заливающий сложные приборы электроизоляционным материалом), инженер-таксатор (обследование лесного массива), оптометрист, стыковщик полос в швейном производстве, тьютор. Зарплата этих редких специалистов в Омской области колеблется от 16 до 40 тысяч рублей.

Самые массовые вакансии – водитель автомобиля (1 536 вакансий). В строительной отрасли самыми популярными специалистами оказались монтажники (535), бетонщики (471) и электрогазосварщики (456). Средняя зарплата – около 48 тысяч рублей.

Напомним, с начала 2022 года при содействии центров занятости трудоустроено более 6,8 тысячи жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии востребованы дорожные рабочие, прорабы, агрегатчики и менеджеры по продажам.

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