Левашинский район, Дагестан, , 12:31 — REGNUM В Дагестане прокуратура требует увольнения заведующей детским садом «Чебурашка» Левашинского района, уличенной в ряде преступлений. Сотрудница сферы образования работала по поддельному диплому, а также оказалась нечистой на руку, к тому же проявляла халатность. В результате злоумышленница стала фигурантом уголовного дела сразу по четырем статьям.

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Суд признал её виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года и три месяца условно с испытательным сроком два года. При этом прокуратура потребовала освобождения осужденной от занимаемой должности, сообщили 21 апреля в пресс-службе надзорного ведомства.

Из подробностей дела известно, что в 2014 году жительница Дагестана представила в управление образования Левашинского района поддельный диплом о наличии высшего педагогического образования. Её приняли на работу заведующей детским садом. В период с 2015 года по 2020 год из-за халатности заведующей её электронной подписью воспользовалась бухгалтер детского сада, похитившая свыше 4,5 млн рублей. Еще один факт преступной деятельности заведующей был связан с трудоустройством ею своей родственницы, которая на работе не появлялась, а её зарплату получила на общую сумму свыше 390 тыс. рублей сама заведующая.