Рим, 21 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В мае поставки российского природного газа в ЕС могут прекратиться, так как Брюссель считает нарушением европейских санкций перевод оплаты энергоносителей из России в рубли. Об этом глава Регулирующей службы по энергетике, сетям и окружающей среде Италии (Arera) Стефано Бессегини заявил в опубликованном 21 апреля интервью газете Corriere della Sera.

Gazprom.ru Газпром

По его словам, прекращения поставок «все ожидают». При этом хранилищам грозит неполное заполнение.

«Думаю, что это действительно может произойти в мае», — сказал Бессегини.

Если поставки российского газа прекратятся, Италия почти наверняка окажется перед чрезвычайным сценарием. Тогда будет введён протокол, предусматривающий отключения нагрузки. Например, в стране могут ограничить ночное освещение или снизить температуру в отапливаемых помещениях.

На ввод стратегических резервов и оптимизацию потребления у Италии будет по меньшей мере десять недель, добавил он.

Читайте также: Страны G7 пообещали усилить давление на Россию