Пенза, , 12:30 — REGNUM В Пензенской области за сутки выявили 141 случай заражения коронавирусом, выписали 241 человека. В больницы доставили 43 ковид-пациента, сообщает 21 апреля общероссийский оперативный штаб.

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Общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 183 450 случаев. Выздоровели с начала пандемии 176 798 пациентов, скончались 5743 человека, из них семь — за сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по медицинским организациям Пензенской области распределена поступившая вакцина от коронавируса для подростков в количестве 800 комплектов.

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