Стокгольм, 21 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. 5 сентября 2007 года Микаэль Оденберг созвал срочную пресс-конференцию, на которой он объявил об уходе в отставку с поста министра обороны Швеции, проработав на этом посту менее года. 20 апреля 2022 года в эфире телеканала SVT Оденберг впервые пролил свет на обстоятельства своего решения.

Óglaigh na hÉireann Армия Швеции

Как объяснил бывший министр обороны Швеции, тогдашний премьер-министр страны Фредрик Рейнфельдт планировал в очередной раз сократить расходы на оборону, чему препятствовал Оденберг.

«На нас постоянно экономили в течение последних 100 лет», — выразил свое негодование по поводу событий пятнадцатилетней давности Одеберг.

По словам Одеберга, известия о том, что военный бюджет будет урезан были для него неожиданностью.

«Для меня это было как гром среди ясного неба. Мы заранее согласовали бюджетные ассигнования на оборону на следующий год. Затем внезапно в финансовый план вошли совершенно невозможные положения, которые я нашел совершенно несерьезными», — рассказал он.