Таруса, Калужская область, , 13:33 — REGNUM В квартире одного из домов по улице Ленина города Тарусы Калужской области было обнаружено тело 40-летнего местного жителя. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа. Об этом 21 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Калужское региональное следственное управление СК России

20 апреля в полицию с явкой с повинной явился 46-летний брат погибшего. Мужчина пояснил, что в ходе конфликта нанёс брату смертельные телесные повреждения. В момент событий оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

С задержанным проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он показал, как совершил преступление. По делу назначены экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

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