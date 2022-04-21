Барнаул, 21 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Сотрудники следственного управления СК России по Алтайскому краю 21 апреля рассказали о том, что навестили семью беженцев, прибывших из Мариуполя.

СКР 22-04-21 16.21.10

«Из самого пекла выбирались…» — так начала свой рассказ о том, как эвакуировались с сыном и внуком из Украины жительница города Мариуполя Нина Карелина.

Всю жизнь работая в школе учителем начальных классов, она давала детям знания, учила добру и уважению. А теперь ее семья осталась без дома, вещей и родины. Они приехали в Барнаул к родственникам в небольшую двухкомнатную квартиру. Сын Виталий адаптируется к мирной жизни, и после оформления необходимых документов будет устраиваться на работу. Внук Максим скоро пойдет в школу. Мальчику недавно исполнилось 11 лет, а на его голове уже видны седые волоски.

Много горя пришлось увидеть семье Карелиных – как бомбили дом, убивали людей, как жили в подвалах, а еду готовили на улице на кострах. У Нины Карелиной в Мариуполе остался еще один сын и внуки. Но уезжать обратно после восстановления мирной жизни женщина и ее семья не планируют – решили навсегда остаться в гостеприимном Алтайском крае.

Офицеры следственного ведомства поздравили Максима с прошедшим днем рождения и подарили конструктор, о котором он давно мечтал. А ещё подарочную карту в спортивный магазин, потому как мальчик был вратарем школьной сборной по футболу. И чтобы вновь начать заниматься любимым видом спорта, ему необходима экипировка и мяч.

Пережившие все ужасы военных действий, семья Карелиных полна оптимизма, ведь самое страшное уже позади, а впереди только мирная жизнь с ее заботами, радостями и надеждами.

Напомним, украинские боевики несут большие потери в ходе российской операции по денацификации и демилитаризации страны. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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