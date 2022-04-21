Газа, Палестина, 21 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Военные корабли израильского флота провели рейд вдоль побережья сектора Газы. Об этом 21 апреля сообщает информационное агентство WAFA.

Israel Defense Force Боевые корабли ВМС Израиля

По данным журналистов, корабли обстреляли несколько палестинских рыболовных судов, которые были вынуждены вернуться на берег. Также под обстрел из пулемётов и артиллерии попало побережье на северо-западе сектора.

Отмечается, что рейд ВМС Израиля был совершён в ответ на ночной обстрел израильской территории из прибрежных районов сектора Газы.

Местные СМИ сообщают, что побережье палестинского анклава используются движением ХАМАС для маскировки пусковых установок ракет. Из-за этого прибрежные районы находятся под постоянным наблюдением со стороны израильской армии.